U ponedeljak, 19. oktobra 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.00 do 14.30 deo naseljenog mesta Vitanovac;

od 08.30 do 14.30 u opštini Brus delovi naseljenih mesta Žiljci, Graševci i Mala Grabovnica;

od 08.00 do 14.30 u opštini Aleksandrovac deo naseljenog mesta Dašnica;

od 08.30 do 16.00 u opštini Ražanj deo naseljenog mesta Smilovac;

od 08.30 do 14.30 u opštini Aleksandrovac deo naseljenog mesta Dašnica;

od 06.00 do 07.00 u opštini Ćićevac naseljeno mesto Stalać;

od 11.00 do 13.30 u opštini Ćićevac naseljeno mesto Donja Lučina.