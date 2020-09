PLANSKA ISKLJUČENJA STRUJE U ČETVRTAK, 17.09.2020.

U četvrtak, 17. septembra 2020. godine bez električne energije će biti:

od 08.30 do 14.30 delovi naseljenih mesta Veliko Golovode, Šogolj, Majdevo i Poljaci;

od 08.30 do 14.30 u opštini Brus delovi naseljenih mesta Lepenac, Graševci i Žunje;

od 08.30 do 14.30 u opštini Aleksandrovac deo naseljenog mesta Jelakci;

od 08.30 do 14.30 u opštini Varvarin deo naseljenog mesta Bačina;

od 08.00 do 11.00 u opštini Ražanj deo naseljenog mesta Rujište;

od 11.00 do 12.00 u opštini Ražanj deo naseljenog mesta Poslon;

od 12.30 do 13.30 u opštini Ražanj deo naseljenog mesta Mađare.