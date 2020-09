12. SEPTEMBAR 2020. – DAN PEŠAČENJA

Planinarski Savez Srbije 12. septembra 2020. godine organizuje najveću ovogodišnju planinarsku akciju ,,Dan pešačenja” pod sloganom SRBIJA HODA – ZA KORAK BLIŽE ZDRAVLJU!!

Nacionalna akcija i kampanja “Dan pešačenja” predstavlja centralnu ovogodišnju akciju u koju će biti uključeno više od 100 klubova i organizacija Planinarskog saveza Srbije. Odvijaće se paralelno gotovo u celoj Srbiji. Prošlogodišnja akcija je okupila oko 17.200 ljudi u 62 grada i opština koji su sa svojim planinarima podelili radost pešačenja i aktivnog boravka u prirodi. Ovogodišnja akcija je antipandemijskog karaktera. Cilj je promocija zdravog načina života kroz pešačenje i aktivnosti vezanih za prirodu, kao najbolje preventive. Želimo da uputimo poziv javnosti Srbije da se dog dana pokrene i hoda, nebitno da li se prepešači 100 metara ili cela predviđena staza. Zapravo, želimo da se pešačenje pretvori u stvarno dobru naviku koja je od značaja za fizičko i mentalno zdravlje naših sugrađana, a posebno u borbi za jačanje imuniteta!. “Dan pešačenja” je zabavan i jednostavan način da se u najboljem društvu istraži radost hodanja i druženja, ali i aktivnog i zdravog načina života koji utiče na psihofizičko zdravlje i imunitet.

Usled specifičnih okolnosti, umesto masovnog okupljanja i polaska na pešačenje, našim sugrađanima će biti predočene rute/trase kojima može da se pešači na Jastrepcu. Članovi našeg planinarskog kluba biće na samim stazama prisutni kao logistička podrška.

U subotu, 12. avgusta 2020. u 09.00 časova od planinarskog doma na Jastrebcu polazi se na tri staze: do crkve Sv. Petka (5 km), nastavak kružne ture grebenom do doma (7 km) i sa vodičem do Mečjih stena (10 km). Preporuka učesnicima da tog dana prošetaju po sopstvenom izboru – na planini, u gradu, gde god u Srbiji…